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Саакашвили: У меня есть несколько легальных путей, чтобы пересечь границу Украины


08.09.2017   19:04
Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что имеет несколько легальных путей, чтобы пересечь границу Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Я собираюсь пересекать границу по украинскому паспорту или по другим документам. Я имею несколько легальных путей, чтобы пересечь границу", - заявил Саакашвили, при этом добавив, что не желает "раскрывать все карты".

Саакашвили продемонстрировал на пресс-конференции украинский паспорт, отметив, что он им дорожит и не собирается его отдавать. Экс-глава Одесской ОГА отметил, что с этим паспортом он путешествует по всему миру. "По нему я уехал из США и въехал в Польшу, побывал в Германии, Австрии, Венгрии, Швейцарии и накануне в Брюсселе. И нигде у меня не возникало проблем", - сказал он.

Саакашвили отметил, что намерен пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец" в воскресенье, 10 сентября, в 14 часов.

"Я еду в Перемышль и оттуда на "Краковец", где меня встречают члены украинского парламента, в частности политики "Самопомощи", Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и члены моей партии", - заявил Саакашвили.

Он сообщил, что это не означает создания с ними совместной политической силы. "Когда речь идет о защите прав украинцев, то сейчас нужно проявить солидарность", - сказал он.

Саакашвили добавил, что, кроме политиков, на границе его будут встречать и простые украинцы, которые приедут "со всей Украины".

Cаакашвили также утверждает, что у него есть информация о том, что из Украины "высланы в Польшу две оперативные группы, которые следят за всеми его действиями".

"За мной нужно шпионить: я открыт и все мои действия являются открытыми", - заявил он.

Саакашвили также сообщил, что в субботу он отправляется в Перемышль, где встретится с местными властями.

Экс-президент Грузии Сакашвили получил украинское гражданство в конце мая 2015 года.

26 июля Президент Украины лишил его гражданства. По данным Администрации Главы государства, причина такого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.

21 августа Саакашвили, находящийся за рубежом, заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину.






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