|
Сотни сельских поверенных говорят о политическом шантаже
08.09.2017 19:15
Сотни поверенных в селах говорят о политическом шантаже. Власть освободила поверенных с занимаемых должностей, и оформила им временные трудовые договора.
В неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", где изучили этот вопрос, говорят, что перед выборами главы районных администраций и мэры, предположительно, использовали в политических целях закон "О государственной службе", освободили сельских поверенных, и оформили с ними временный трудовой договор.
Поверенные сел полагают, что сначала власть максимально использует их ресурс перед выборами, а затем итоги выборов решат, останутся они на должности или нет.
По информации НПО, в январе-июле 2017 года в муниципалитетах Самегрело-Земо Сванети изъяли из штатного списка 168 сельских поверенных, и оформили с ними трудовые договора.
В Зугдиди поверенные конфиденциально передали "Международной прозрачности-Грузия" информацию, по которой временные трудовые договора, оформленные с сельскими поверенными, возможно, будут использованы для давления на них.
Оппозиция владеет информацией о фактах предположительного давления на поверенных.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна