Сотни сельских поверенных говорят о политическом шантаже

08.09.2017 19:15 Сотни поверенных в селах говорят о политическом шантаже. Власть освободила поверенных с занимаемых должностей, и оформила им временные трудовые договора.



В неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", где изучили этот вопрос, говорят, что перед выборами главы районных администраций и мэры, предположительно, использовали в политических целях закон "О государственной службе", освободили сельских поверенных, и оформили с ними временный трудовой договор.



Поверенные сел полагают, что сначала власть максимально использует их ресурс перед выборами, а затем итоги выборов решат, останутся они на должности или нет.



По информации НПО, в январе-июле 2017 года в муниципалитетах Самегрело-Земо Сванети изъяли из штатного списка 168 сельских поверенных, и оформили с ними трудовые договора.



В Зугдиди поверенные конфиденциально передали "Международной прозрачности-Грузия" информацию, по которой временные трудовые договора, оформленные с сельскими поверенными, возможно, будут использованы для давления на них.



Оппозиция владеет информацией о фактах предположительного давления на поверенных.

















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