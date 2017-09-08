Саакашвили не намерен отдавать свой украинский паспорт

08.09.2017 19:57 Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не готов легко распрощаться со своим украинским паспортом. Об этом он заявил в пятницу, 8 сентября, на брифинге в Варшаве, который транслировал телеканал NewsOne.



"Я гордый владелец этого паспорта. Кстати, я его очень долго брал. Я, как и вы, стоял в очереди целый день возле Киевской областной государственной администрации. Получил его спустя три недели. Я прошел через те процедуры и не хочу отдавать этот паспорт. Он мне принадлежит, я ним горжусь, и паспорт - это не игрушка. Это не та вещь, которую барин дал - барин забрал", - заявил Саакашвили, демонстрируя документ.



Он подчеркнул, что будет защищать не только свои права, "а и права тех людей, которых тоже могут лишить гражданства".



"Благодаря этому паспорту я оставил территорию США. С этим самым документом я въехал в Польшу. Я ездил по всей Европе, и нигде у меня не возникали проблемы. То есть не все признают нелегальные действия и полудиктаторские шаги власти Украины", - подчеркнул экс-губернатор Одесской области.



Также он лично пригласил всех журналистов быть 10 сентября на пропускном пункте "Краковец".















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