Россия заблокировала грузинские сайты за давнее упоминание лидера террористов ИГИЛ

08.09.2017 20:09



Согласно результатам поиска в реестре Роскомнадзора, Сова внесена в список заблокированных ресурсов на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2017/ИД 4361-17 от шестого сентября. В тот же день заблокирован доступ к упомянутой странице на сайте «



При этом на сайте РКН решение опубликовано с формулировкой «ограничивается доступ к странице». Ведомство ссылается на статью 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



Независимые информационно-аналитические издания Сова и « Грузия Online » заблокированs для интернет пользователей на территории России. Основанием для блокировки стала статья, опубликованная на Сове 22 августа 2016 года и 23 августа на « Грузия Online », которая представляет перевод на русский язык статьи газеты "Резонанси".Согласно результатам поиска в реестре Роскомнадзора, Сова внесена в список заблокированных ресурсов на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2017/ИД 4361-17 от шестого сентября. В тот же день заблокирован доступ к упомянутой странице на сайте « Грузия Online ».При этом на сайте РКН решение опубликовано с формулировкой «ограничивается доступ к странице». Ведомство ссылается на статью 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».











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