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Россия заблокировала грузинские сайты за давнее упоминание лидера террористов ИГИЛ


08.09.2017   20:09
Независимые информационно-аналитические издания Сова и «Грузия Online» заблокированs для интернет пользователей на территории России. Основанием для блокировки стала статья, опубликованная на Сове 22 августа 2016 года и 23 августа на «Грузия Online», которая представляет перевод на русский язык статьи газеты "Резонанси".

Согласно результатам поиска в реестре Роскомнадзора, Сова внесена в список заблокированных ресурсов на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2017/ИД 4361-17 от шестого сентября. В тот же день заблокирован доступ к упомянутой странице на сайте «Грузия Online».

При этом на сайте РКН решение опубликовано с формулировкой «ограничивается доступ к странице». Ведомство ссылается на статью 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».






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