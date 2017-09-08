|
Саакашвили обращаясь к Порошенко и Иванишвили - Я вас не боюсь, я прав
08.09.2017 20:09
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что Грузия и Украина сговорились на его счет.
«Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям, которые никто не признает», - заявил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве.
Михеил Саакашвили считает, что «Порошенко решил избавиться от политического оппонента». «Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного. Я вас не боюсь. Я прав», - добавил Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна