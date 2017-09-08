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Саакашвили обращаясь к Порошенко и Иванишвили - Я вас не боюсь, я прав


08.09.2017   20:09
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что Грузия и Украина сговорились на его счет.

«Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям, которые никто не признает», - заявил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве.

Михеил Саакашвили считает, что «Порошенко решил избавиться от политического оппонента». «Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного. Я вас не боюсь. Я прав», - добавил Саакашвили.






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