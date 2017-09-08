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К местным выборам в Грузии будет создано пять избирательных блоков


08.09.2017   20:56
В Центральную избирательную комиссию Грузии поступило всего пять заявок о регистрации избирательных блоков к местным выборам. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

21 октября в Грузии будут выбирать местные законодательные органы, а также мэров и глав районов.

Центральная избирательная комиссия Грузии сегодня завершила прием заявок политических партий, которые хотят принять участие в выборах в органы местного самоуправления в виде избирательного блока.
По информации Микеладзе, из пяти заявок ЦИК уже зарегистрировал два избирательных блока, а три находятся в процессе регистрации.

К местным выборам зарегистрирован избирательный блок – «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия» и избирательный блок «Георгий Вашадзе – Новое единство для Грузии».

В процессе регистрации заявка бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которая создает избирательный блок с Христиан-консервативной партией (Шота Малашхия) и «Национал-демократической партией» (Бачуки Кардава).

Также в процессе регистрации заявка на создание избирательного блока «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение», а также заявка на регистрацию блока под названием «Народная – Единодушие народа».

"Новости-Грузия"





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