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Посол Грузии в Украине приступил к выполнению обязанностей
08.09.2017 21:55
Новые послы Афганистана, Грузии и Дании приступили к выполнению своих обязанностей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко в пятницу, 8 сентября.
Глава государства принял доверительные грамоты у послов королевства Дания Рубена Медсена, Исламской республики Афганистан Сардара Мохаммада Рахман Оглы и Грузии Гели Думбадзе.
Порошенко поздравил посла Дании с вступлением в должность и выразил благодарность правительству Дании за поддержку в реализации проектов по борьбе с коррупцией. Президент Украины также поприветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года.
С послом Афганистана президент обсудил двухстороннее сотрудничество, а также отдельно поблагодарил его за знание украинского языка.
В ходе встречи с послом Грузии Порошенко обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Грузию, а также координацию усилий по деоккупации территорий обеих стран, интеграцию Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО.
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