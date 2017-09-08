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Офис Саакашвили опровергает встречу с Коломойским в Женеве
08.09.2017 22:23
Информация о встрече бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили с олигархом Игорем Коломойским не соответствует действительности. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.
"Информация о встрече - это фейк. Встречи не было", - сказала она, предоставив комментарий только через 5 часов после появления информации о встрече.
Ранее сообщалось, что Саакашвили и Коломойский 7 сентября встретились в Женеве в отеле "Four seasons".
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