Офис Саакашвили опровергает встречу с Коломойским в Женеве

08.09.2017 22:23 Информация о встрече бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили с олигархом Игорем Коломойским не соответствует действительности. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.



"Информация о встрече - это фейк. Встречи не было", - сказала она, предоставив комментарий только через 5 часов после появления информации о встрече.



Ранее сообщалось, что Саакашвили и Коломойский 7 сентября встретились в Женеве в отеле "Four seasons".















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