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Украинская полиция готовится к возвращению Саакашвили


08.09.2017   22:34
Полиция Львовской области усилит работу вблизи таможенного перехода на границе с Польшей накануне приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают всех, кто намерен выйти на митинги в день приезда в страну М.Саакашвили, соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"Полиция Львовской области совместно с общественными активистами готовы обеспечить общественный порядок во время массовых мероприятий вблизи таможенного перехода… В первую очередь, созданы дополнительные усиленные наряды полиции, которые будут нести службу непосредственно на местах проведения массовых мероприятий", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.






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