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Прибалтийские послы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками
09.09.2017 11:50
Главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили французской газете Le Monde письмо с просьбой в дальнейшем не называть их страны в материалах издания "бывшими советскими республиками".
"Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин "бывшие советские республики", поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом", - говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.
Представители трех стран в своем письме заявили на то, что "их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии". По этой причине, отмечает агентство BNS со ссылкой на заявление послов, "большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран". Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.
Поводом для письма стала опубликованная с посвященной Финляндии статье карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как "бывшие советские республики".
Интерфакс
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