Тимошенко: Я обязательно поддержу Саакашвили лично

09.09.2017 12:32 Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne сообщила, что поедет в Польшу, чтобы лично поддержать экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили.



"Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно, спокойно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в украинский суд и выяснить, его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним встать, несмотря на то, что мы – политические конкуренты, для того, чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, которые сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии. Это действительно страшно", – отметила она.



Тимошенко напомнила, что Саакашвили не может пересечь украинскую границу и попасть на территорию страны.



"Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он, а он будет на территории Польши", – сказала политик.



Она добавила, что ситуация с Саакашвили – "это не вопрос политики, а вопрос морали".















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