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Украинские правоохранители досматривают людей и машины, направляющихся встречать Саакашвили


09.09.2017   12:35
Правоохранители остановили колонну автомобилей, которая направлялась на границу с Польшей встречать экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства. Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ночь на 9 сентября автомобили выехали из места дислокации Штаба блокады через Киев на КПП Краковец.

"Автоматчики не дают выйти из машин, незаконно требуют провести обыск машин и людей. Постановления суда у спецназа нет. Говорят что сделают потом", - заявили они.

Кроме того, встречающие сказали, что опасаются того, что во время обыска могут что-то подбросить.

"Судя по количеству спецназа и внутренних войск это специально организованная засада. На место выехали активисты и народные депутаты. Просьба всех кто имеет возможность и находится рядом также подтянуться. Провокация очень серьезная", - также сказано в сообщении.

Вчера, 8 сентября, Госпогранслужба рекомендовала воздержаться от пересечения границы с Польшей в пункте пропуска Краковец в ближайшие дни, в частности 10 сентября - в день, на который "отдельные политические партии и депутаты" анонсировали проведение вблизи данного ПП массовых акций в связи с возможным прибытием на границу Саакашвили.

16 августа 2017 года утративший украинское гражданство Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину через польскую границу, а именно через пункт пропуска Краковец, 10 сентября. Ряд политиков уже заявили о намерении встретить экс-главу Одесской ОГА на границе в этот день.

1 сентября президент Петр Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину "должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы".






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