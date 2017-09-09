Глава Аджарской автономии поблагодарил турецких пилотов за помощь в тушении пожара

09.09.2017 15:38 Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе поблагодарил грузинских спасателей и турецких пилотов за помощь в тушении пожара в высокогорном аджарском районе Хуло.



Пожар на горе Шавнабада вспыхнул 4 сентября. Уже 5 сентября на тушении был задействован турецкий вертолет. С воздуха пожар тушил и один вертолет МВД Грузии. Всего в работах было задействовано 700 сотрудников МВД Грузии. На данный момент пожар локализован.



«Я хочу еще раз выразить свое уважение и благодарность в адрес пожарных-спасателей, лесничих, сил специального назначения, пилотов и каждого человека, который участвовал в сложнейших работах по ликвидации пожара на горе Шавнабада. Сегодня Грузию покинул экипаж турецкого вертолета, хочу еще раз поблагодарить их за помощь и поддержку», — приводит пресс-служба правительства Аджарии слова Патарадзе.



Целая серия лесных и полевых пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Специалисты отмечают, что в труднодоступных лесных массивах пожары возникли из-за засухи и были вызваны попаданием молнии.



Самым крупным стал пожар в Боржоми-Харагаульском национальном парке, который начался 20 августа и на тушение которого понадобилось шесть дней. По предварительным данным, в национальном парке, который является самым крупным в Европе, сгорела территория площадью более 100 гектаров. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь. Позже в регионе Самцхе-Джавахети, где находится Боржомский лес, произошел еще один пожар — недалеко от курорта Абастумани. Этот пожар был ликвидирован за несколько дней — для этого пришлось прорубать дорогу в лесном массиве на склоне горы.















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