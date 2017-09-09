Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия выделит 20 тысяч долларов на строительство мемориала жертвам коммунизма власти в Канаде


09.09.2017   15:47
Грузия примет участие в финансировании строительства Мемориала жертвам коммунизма (Memorial to the Victims of Communism) в столице Канады городе Оттава.

Для этих целей правительство Грузии перечислит денежную сумму в лари, эквивалентную сумме в 20 тысяч 325 долларов.

Как прописано в официальном правительственном распоряжении, грузинский МИД выделит денежные средства из резервного правительственного фонда.

Строительство мемориала в Оттаве будет завершено в 2018 году. Его общая стоимость составит 3 млн. долларов. По информации канадского правительства, Мемориал жертвам коммунизма возводится с целью признания международной роли Канады, где когда-то нашли пристанище люди, бежавшие от преследований со стороны коммунистических режимов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лучшие грузинские вина, победители четвертого Международного конкурса вина квеври
Грузинские вина получили 9 медалей на конкурсе Mundus Vini 2017 в Германии
У французского коллекционера украли уникальные вина стоимостью 250 000 евро
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Меграбян: Армения превратилась в ковер, о который русские вытирают свои сапоги
В центре Еревана взорван банкомат, похищено около 2 млн. драмов
Президент Азербайджана прибыл в Астану
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна