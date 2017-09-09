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Грузия выделит 20 тысяч долларов на строительство мемориала жертвам коммунизма власти в Канаде
09.09.2017 15:47
Грузия примет участие в финансировании строительства Мемориала жертвам коммунизма (Memorial to the Victims of Communism) в столице Канады городе Оттава.
Для этих целей правительство Грузии перечислит денежную сумму в лари, эквивалентную сумме в 20 тысяч 325 долларов.
Как прописано в официальном правительственном распоряжении, грузинский МИД выделит денежные средства из резервного правительственного фонда.
Строительство мемориала в Оттаве будет завершено в 2018 году. Его общая стоимость составит 3 млн. долларов. По информации канадского правительства, Мемориал жертвам коммунизма возводится с целью признания международной роли Канады, где когда-то нашли пристанище люди, бежавшие от преследований со стороны коммунистических режимов.
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