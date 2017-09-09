Лора Торнтон: Грузия устала от всех своих политических партий

09.09.2017 17:09 Директор тбилисского офиса американской неправительственной организации «Национально-демократический институт» NDI считает, что население Грузии устало от существующих в стране политических сил.



По словам Лоры Торнтон (Laura Thornton), партии не могут предложить избирателям реальной альтернативы, поскольку их программы мало отличаются друг от друга. Практически все политсилы, по мнению Торнтон, пытаются сделать ставку на лица.



«В некоторых странах различия между партиями очень незначительны. Кто-то выступает в поддержку абортов, кто-то – за их запрет, кто-то поддерживает регуляции, а кто-то нет. Одна партия социал-демократов, вторая либертарианская и т.д.. Но как общество должно сделать выбор, когда программы партий фактически идентичны!? Конечно, существуют какие-то нюансы, однако, как видно, они не являются достаточными для того, чтобы грузинское общество могло их различить», — приводит ее слова радиостанция «ПирWели».



Торнтон также считает, что никто из грузинских политиков не говорит о проблемах, которые действительно волнуют жителей Грузии.



«Я думаю, что грузинское общество находится в режиме ожидания – возможно, оно ждет появления новой партии, либо партии, которая изменит себя», — заявила руководитель тбилисского офиса NDI.



21 октября в Грузии будут выбирать местные законодательные органы, а также мэров и глав районов.



Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии завершила прием заявок политических партий, которые хотят принять участие в выборах в органы местного самоуправления в виде избирательного блока.



Из пяти заявок ЦИК уже зарегистрировал два избирательных блока, а три находятся в процессе регистрации.



К местным выборам зарегистрирован избирательный блок – «Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия» и избирательный блок «Георгий Вашадзе – Новое единство для Грузии».



В процессе регистрации заявка бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которая создает избирательный блок с Христиан-консервативной партией (Шота Малашхия) и «Национал-демократической партией» (Бачуки Кардава).



Также в процессе регистрации заявка на создание избирательного блока «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение», а также заявка на регистрацию блока под названием «Народная – Единодушие народа».















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