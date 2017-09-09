Меня не интересует, куда поедет, и что будет делать Михаил Саакашвили - Каладзе

09.09.2017 21:41 Искренне говоря, меня не интересует, куда поедет, и что будет делать Михеил Саакашвили, - об этом заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе.



По заявлению Каладзе, Саакашвили является обвиняемым, и соответствующие ведомства будут действовать в рамках закона.



«Насколько я знаю, он обвиняемый, и соответствующие ведомства будут действовать в рамках закона. Соответственно, вопрос его экстрадиции зависит от законодательства», - заявил Каха Каладзе.



Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину через Польшу 10 сентября. Саакашвили намерен пересечь границу через пункт пропуска «Краковец».















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