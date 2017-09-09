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Президент Грузии наградил «Орденом чести» французского композитора Мишеля Сони


09.09.2017   21:58
Президент Георгий Маргвелашвили наградил «Орденом чести» выдающегося французского композитора Мишеля Сони. По решению главы государства, этой награды Сони был удостоен за развитие и популяризацию грузинских пианистов на международной арене. Церемония награждения состоялась в Тбилиси, в президентском дворце. Французский композитор прибыл в Грузию для участия в международном фестивале классической музыки Batumi Music Fest.

«Для меня эта награда - большая честь, так как я очень люблю Грузию. Эту страну я открыл 20 лет назад и сделал все для того, чтобы познакомить с Европой грузинских деятелей искусства. Я помогал развитию молодых музыкантов, и сегодня с помощью своего фонда SOS Talents я продолжаю эту деятельность. Очень приятно помогать такой красивой стране с оригинальной культурой, для меня большая честь, и я очень горжусь той работой, которую делаю для Грузии», - сказал Сони.

На церемонии награждения в президентском дворце присутствовала известная грузинская пианистка Элисо Болквадзе, а также посол Франции в Грузии Паскаль Монье. Сони основал международный фонд SOS Talent 20 лет назад. Главная цель организации - поддержка начинающих пианистов из стран Европы, в том числе Грузии.

Лауреатами фонда в разные времена были известные грузинские пианисты Хатия и Гванца Буниатишвили, Тамар Берая, Тедо Диаконидзе, Анна Гогава, Гванца Кобалия, Илия Ломтатидзе и Варвара Чхаидзе. В этом году молодая грузинская пианистка Анна Кипиани благодаря программе SOS Talents отправится в Великобританию для продолжения учебы.






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