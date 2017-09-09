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Саакашвили: Порошенко обещал финансово обеспеченную нишу в политику, «если буду хорошо вести себя»


09.09.2017   22:13
Во время встречи на Мальте с экс-председателем Одесской облгосадминистрации (ОГА) Михеилом Саакашвили президент Украины Петр Порошенко предлагал ему "финансово обеспеченную" нишу в украинской политике, если тот откажется от критики в его адрес. Об этом Саакашвили рассказал в эфире авторской программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман "Бацман LIVE" на канале NewsOne.

"Как он на Мальте со мной разговаривал: "Ты будешь хорошо себя вести – мы тебе найдем маленькую нишу в украинской политике, это будет неплохо обеспечено финансово". То есть прямо, нагло вот так… Не за того они меня держат", – заявил он.

По словам Саакашвили, Порошенко предложил успокоиться и перестать критиковать, "иначе они примут индивидуальные меры".

"Не забудь, что ты – не украинец", – это он повторил дважды, и вкупе с индивидуальными мерами можно уже было догадаться, о чем речь. А потом сказал: "Но, в принципе, я к тебе хорошо отношусь, и если ты станешь хорошо себя вести – у тебя появится маленькая фракция в парламенте, своя ниша в украинской политике, и это будет финансово обеспечено", – сказал экс-глава Одесской ОГА.

Он отметил, что "каждый судит в меру своей испорченности".

"Жалко, потому что я не хочу критиковать лично президента, я критикую его политику, которая, к сожалению, катастрофична. Она основана на издевательстве над своими людьми, на презрении к ним – просто желание реально от них избавиться", – заявил политик.






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