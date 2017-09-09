Госпогранслужба Украины намерена лишить Саакашвили паспорта и вернуть его в Польшу

09.09.2017 22:17 Бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили вернут в Польшу, если он не предъявит действительного документа при пересечении польско-украинской границы в пункте пропуска "Краковец". Об этом первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Василий Серватюк рассказал сегодня в эфире канала UMN.



"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет на руках несколько украинских паспортов. Это внутренний и два заграничных. В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта признаны недействительными, и Государственная пограничная служба Украины имеет поручение на изъятие этого паспорта", – сказал он.



По словам Серватюка, если у Саакашвили не окажется действительного документа, политика вернут назад в Польшу.



"Мы даем справку об изъятии, с фотографией и так далее, и – на возвращение. И поляки ее примут", – отметил замглавы ГПСУ.



Какой документ может заменить паспорт при въезде в Украину, Серватюк не уточнил.















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