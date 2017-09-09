Пограничники хорошо знают, что Саакашвили имеет право заехать в Украину - депутат ВР

09.09.2017 22:19 Лидер РУХУ НОВИХ СИЛ Михеил Саакашвили имеет право вернуться в Украину и обратиться в суд для защиты своих прав. Об этом заявил народный депутат Виктор Чумак в эфире прямой трансляции Роман Скрыпин на UMN, находясь возле пункта пропуска Краковец.



Он отметил, что когда Саакашвили приедет на границу, пограничники могут сказать Саакашвили, что у него недействителен паспорт.



«Он скажет: хорошо - забирайте. А дальше они должны вызвать офицера миграционной службы. Он должен предоставить справку о временном пребывании на территории Украины и отправить его в город Киев, он там проживает, у него есть регистрация в этом же паспорте », - сказал Чумак.



Он также подчеркнул, что Саакашвили имеет право обратиться в суд, для того, чтобы оспорить действие указа Президента о лишении его гражданства и все другие действия.



«Никаких препятствий для того, чтобы он заехал нет. Пограничники это очень хорошо знают », - подчеркнул Чумак.



Напомним, приезд Михеила Саакашвили в пункт пропуска Краковец ожидается 10 сентября ориентировочно в 13.00 (по укр. вр.).



На пропускной пункт Краковец, где уже собрались более 200 активистов в поддержку Саакашвили, прибыло несколько десятков неизвестных в спортивных костюмах, которые ведут себя достаточно агрессивно.



Источники РНС в полиции также сообщили, что ночью может состояться силовой разгон лагеря сторонников Саакашвили.















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