|
Пограничники хорошо знают, что Саакашвили имеет право заехать в Украину - депутат ВР
09.09.2017 22:19
Лидер РУХУ НОВИХ СИЛ Михеил Саакашвили имеет право вернуться в Украину и обратиться в суд для защиты своих прав. Об этом заявил народный депутат Виктор Чумак в эфире прямой трансляции Роман Скрыпин на UMN, находясь возле пункта пропуска Краковец.
Он отметил, что когда Саакашвили приедет на границу, пограничники могут сказать Саакашвили, что у него недействителен паспорт.
«Он скажет: хорошо - забирайте. А дальше они должны вызвать офицера миграционной службы. Он должен предоставить справку о временном пребывании на территории Украины и отправить его в город Киев, он там проживает, у него есть регистрация в этом же паспорте », - сказал Чумак.
Он также подчеркнул, что Саакашвили имеет право обратиться в суд, для того, чтобы оспорить действие указа Президента о лишении его гражданства и все другие действия.
«Никаких препятствий для того, чтобы он заехал нет. Пограничники это очень хорошо знают », - подчеркнул Чумак.
Напомним, приезд Михеила Саакашвили в пункт пропуска Краковец ожидается 10 сентября ориентировочно в 13.00 (по укр. вр.).
На пропускной пункт Краковец, где уже собрались более 200 активистов в поддержку Саакашвили, прибыло несколько десятков неизвестных в спортивных костюмах, которые ведут себя достаточно агрессивно.
Источники РНС в полиции также сообщили, что ночью может состояться силовой разгон лагеря сторонников Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна