Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация парламента Грузии направляется в США


10.09.2017   12:43
Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Тамар Чугошвили посетит США, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны.

В рамках визита грузинские депутаты проведут встречи с членами Сената и Конгресса США, а также с представителями Госдепа.

Кроме того, запланирована встреча с президентом Национал-демократического института (NDI) Кеном Волаком, с исполнительным директором Международного фонда избирательных систем (IFES) Уильямом Суини, а также с президентом Международного республиканского института США (IRI) Даниэлем Твинингом.

«Наша цель в рамках этого визита предоставить информацию в связи с текущими в Грузии важными политическими процессами. В первую очередь, безусловно, о конституционной реформе и выборах в органы местного самоуправления», — сказала Чугошвили.

В рамках визита грузинские парламентарии также проведут встречи с представителями Института Маккейна, международных организаций Freedom House и German Marshall Fund (GMF).

Кроме того, депутаты примут участие в работе круглого стола Фонда Карнеги за международный мир.

В состав грузинской делегации входит вице-спикер Серги Капанадзе, председатель парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава и депутат Ираклий Мезурнишвили.

Визит в США начнется 10 и завершится 16 сентября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лучшие грузинские вина, победители четвертого Международного конкурса вина квеври
Грузинские вина получили 9 медалей на конкурсе Mundus Vini 2017 в Германии
У французского коллекционера украли уникальные вина стоимостью 250 000 евро
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане задержали террориста
Меграбян: Армения превратилась в ковер, о который русские вытирают свои сапоги
В центре Еревана взорван банкомат, похищено около 2 млн. драмов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна