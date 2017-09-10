Делегация парламента Грузии направляется в США

10.09.2017 12:43 Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Тамар Чугошвили посетит США, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны.



В рамках визита грузинские депутаты проведут встречи с членами Сената и Конгресса США, а также с представителями Госдепа.



Кроме того, запланирована встреча с президентом Национал-демократического института (NDI) Кеном Волаком, с исполнительным директором Международного фонда избирательных систем (IFES) Уильямом Суини, а также с президентом Международного республиканского института США (IRI) Даниэлем Твинингом.



«Наша цель в рамках этого визита предоставить информацию в связи с текущими в Грузии важными политическими процессами. В первую очередь, безусловно, о конституционной реформе и выборах в органы местного самоуправления», — сказала Чугошвили.



В рамках визита грузинские парламентарии также проведут встречи с представителями Института Маккейна, международных организаций Freedom House и German Marshall Fund (GMF).



Кроме того, депутаты примут участие в работе круглого стола Фонда Карнеги за международный мир.



В состав грузинской делегации входит вице-спикер Серги Капанадзе, председатель парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава и депутат Ираклий Мезурнишвили.



Визит в США начнется 10 и завершится 16 сентября.















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