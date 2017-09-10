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Батальон «Донбасс» прибыл на КПП «Краковец» встречать Саакашвили


10.09.2017   12:50
В районе пункта пропуска "Краковец" на польско-украинской границе, которую сегодня намерен пересечь оставшийся без украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, появились люди с нашивками батальона "Донбасс". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Несколько десятков людей одеты в военную форму, имеют бронежилеты и шлемы. Они построились в колонну.

Их действия присутствующие встретили аплодисментами.

В Facebook партии "Рух нових сил" говорится, что лагерь становиться больше.

"За ночь к нам присоединилась колонна штаба блокады и ветеранов батальона "Донбасс", – сказано в сообщении.

Батальон "Донбасс" – добровольческое формирование, которое в начале войны на Донбассе воевало против пророссийских боевиков.

10 сентября через пункт пропуска "Краковец" планирует вернуться в Украину Саакашвили.






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