«Титушки» пытаются дискредитировать мирный митинг сторонников Саакашвили

10.09.2017 13:26 Несколько десятков человек спортивной внешности появились у лагеря сторонников лидера РУХУ НОВИХ СИЛ Михеила Саакашвили неподалеку Краковца.



Большинство из них одеты в камуфляжные куртки и пытаются скрывать свои лица от камер.



Народный депутат от «взаимопомощи» Егор Соболев, который находится в лагере с вечера субботы, рассказал, что общался с так называемыми «титушки».



По его наблюдениям, большинство из них настроены не агрессивно. «Это просто люди, которым нужны деньги», - считает Соболев.



Однако утром произошло столкновение сторонников Саакашвили и «титушек». Полиция окружила последних в полукруг и оттеснила к забору.



Люди кричат ​​«титушки»: «Зачем вы сюда приехали? Что вы здесь делаете? Вы предатели! ».



Ранее в РНС сообщили, что представители Национальной полиции работают синхронно с «титушки», которых привезли в 6 автобусах в Краковец, чтобы запугать активистов.



По их информации, «титушки» были наняты за 500-800 гривен в день. Ни один из них не имеет паспорта, это люди со спортивной внешностью, некоторые из них судимы, имеют при себе холодное оружие.















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