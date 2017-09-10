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«Титушки» пытаются дискредитировать мирный митинг сторонников Саакашвили


10.09.2017   13:26
Несколько десятков человек спортивной внешности появились у лагеря сторонников лидера РУХУ НОВИХ СИЛ Михеила Саакашвили неподалеку Краковца.

Большинство из них одеты в камуфляжные куртки и пытаются скрывать свои лица от камер.

Народный депутат от «взаимопомощи» Егор Соболев, который находится в лагере с вечера субботы, рассказал, что общался с так называемыми «титушки».

По его наблюдениям, большинство из них настроены не агрессивно. «Это просто люди, которым нужны деньги», - считает Соболев.

Однако утром произошло столкновение сторонников Саакашвили и «титушек». Полиция окружила последних в полукруг и оттеснила к забору.

Люди кричат ​​«титушки»: «Зачем вы сюда приехали? Что вы здесь делаете? Вы предатели! ».

Ранее в РНС сообщили, что представители Национальной полиции работают синхронно с «титушки», которых привезли в 6 автобусах в Краковец, чтобы запугать активистов.

По их информации, «титушки» были наняты за 500-800 гривен в день. Ни один из них не имеет паспорта, это люди со спортивной внешностью, некоторые из них судимы, имеют при себе холодное оружие.






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