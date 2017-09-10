|
«Титушки» пытаются дискредитировать мирный митинг сторонников Саакашвили
10.09.2017 13:26
Несколько десятков человек спортивной внешности появились у лагеря сторонников лидера РУХУ НОВИХ СИЛ Михеила Саакашвили неподалеку Краковца.
Большинство из них одеты в камуфляжные куртки и пытаются скрывать свои лица от камер.
Народный депутат от «взаимопомощи» Егор Соболев, который находится в лагере с вечера субботы, рассказал, что общался с так называемыми «титушки».
По его наблюдениям, большинство из них настроены не агрессивно. «Это просто люди, которым нужны деньги», - считает Соболев.
Однако утром произошло столкновение сторонников Саакашвили и «титушек». Полиция окружила последних в полукруг и оттеснила к забору.
Люди кричат «титушки»: «Зачем вы сюда приехали? Что вы здесь делаете? Вы предатели! ».
Ранее в РНС сообщили, что представители Национальной полиции работают синхронно с «титушки», которых привезли в 6 автобусах в Краковец, чтобы запугать активистов.
По их информации, «титушки» были наняты за 500-800 гривен в день. Ни один из них не имеет паспорта, это люди со спортивной внешностью, некоторые из них судимы, имеют при себе холодное оружие.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна