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Журналиста «Первого канала» не пустили в автобус к Саакашвили - его назвали пророссийским


10.09.2017   13:36
Саакашвили выехал из Жешува в направлении Перемышля. Об этом в Facebook 10 сентября сообщил экс-нардеп Егор Фирсов, передает "ДС".

В автобусе с Саакашвили также - его семья и группа депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним.

Как сообщает грузинский "Первый канал", их корреспондент не было допущен в автобус. Саакашвили назвал этот канал "пророссийским" и отказал в сопровождении.

Ранее сообщалось, что в Жешуве Саакашвили даст пресс-конференцию, однако планы изменились, и брифинга не будет.

В Жешуве в комментарии журналистам Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину, а границу он планирует пересекать вместе с женой и сыном.






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