Больше всех ненавидит Саакашвили не Порошенко, а «Европейская Грузия» - Хухашвили

10.09.2017 13:44 Грузинский эксперт Гия Хухашвили считает, больше чем Порошенко экс-президента Грузии Михеила Саакашвили ненавидит партия "Европейская Грузия".



Напомним, что "Европейскя Грузия" состоит из бывших членов партии "Единое национальное движение". Они решили уйти из партии после парламентских выборов. Тогда же стало известно, что большинство депутатов парламента, прошедших по квоте ЕНД, являются членами этой партии. Главной причиной решения они тогда назвали нежелание заниматься вождизмом в лице Саакашвили.



"Больше всего Михеила Саакашвили ненавидит не Порошенко, а "Европейская Грузия", так как "политическая капитализация и подъем" Саакашвили отправляет их туда, откуда не возвращаются", - заявил Хухашвили.



По его словам, бывшие соратники Саакашвили его возвращением уйдут в небытие.



"Настрой и истерика "Европейской Грузии" понятна. Они в абсолютной истерике, так как капитализация и подъем Миши, шансы чего, к сожалению, появились как в украинской, так и грузинской политике, является полной катастрофой для "Европейской Грузии", так как тогда эти 50 человек должны надеть шапки и уйти домой, так как их политическая карьера фактически будет завершена. Саакашвили больше всех ненавидит не Порошенко, а "Европейская Грузия". Это будет полная катастрофа и форму их ухода в небытие", - заявил Хухашвили.















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