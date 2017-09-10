На пункте пропуска «Краковец» задержали 40 титушек

10.09.2017 13:46 Возле пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников лидера партии «Рух новых сил», экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, передает Интерфакс-Украина.



По словам начальника ГУ Нацполиции во Львовской области Валерия Середаы, организованная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места их жительства.



Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция предприняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения, — сказал Середа.



Отмечается, что полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП с противоположной стороны трассы от палаточного городка, разбитого сторонниками Саакашвили.



Задержанных окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких-либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет и обстановка возле ПП остается спокойной.



В это время в палаточном городке собрались более тысячи человек, приехавших встретить экс-губернатора Одесской области. В городке установлена сцена, с которой выступают активисты – сторонники лидера Саакашвили.



Вблизи от палаточного городка редкой цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились с противоположной от лагеря активистов стороны трассы.



Движение автомобилей, следующих через «Краковец» на выезд в Польшу, в настоящее время фактически остановлено и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом въехавшие из Польши в Украину автомобили без помех проезжают через ПП.















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