Хухашвили: Грузия должна молиться, чтобы Порошенко не задержал Саакашвили

10.09.2017 13:59 Грузинский эксперт, бывший советник премьер-министра Грузии (тогда Бидзины Иванишвили) Гия Хухашвили заявляет, что Грузия должна молиться, чтобы Михеил Саакашвили не въехал в Украину и его не арестовали. По мнению эксперта, грузинская прокуратура не должна была в горячке в третий раз требовать его экстрадиции.



По мнению Хухашвили, власти Грузии должны были отказать Порошенко, сказать, что это его проблема и ничего не обещать. Он также полагает, что Грузия и Украина сейчас сотрудничают по самому худшему вопросу, чем они, как минимум, сняли груз с плеч Порошенко.



"Если Порошенко задержит Саакашвили и передаст Грузии, весь груз проблемы ляжет на нашу страну. Порошенко сделал нас и таких взрослых людей надул как детей. До попадания в грузинскую тюрьму наша власть и Михеил Саакашвили должны будут пройти серьезный путь. Мы должны понимать, что посадив третьего президента страны мы окажемся под международной лупой.



Не стоит забывать, что Саакашвили является другом той группы конгрессменов США, которая сейчас очень окрепла. Он детище той группы, их проект. Они не оставят его. Просчитано ли это все нашей властью?! Против Саакашвили имеются гораздо более тяжкие дела, и по этим делам должны быть такие приговоры, чтобы никто не смог внести сомнения, чтобы его посадить на международный розыск. А эти [власти Грузии] выполняют только указания Порошенко", - заявил Хухашвили в интервью телеканалу "Пирвели".



Напомним, что в ближайшие часы ожидается въезд Михеила Саакашвили в Украину через КПП "Краковец". Там уже собрались сотни его сторонников. Михеила Саакашвили из Польши сопровождают журналисты и депутаты. Среди них есть и лидер украинской "Батькивщины" Юлия Тимошенко.















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