Саакашвили решил направиться в Украину на поезде (+видео)

10.09.2017 14:44 Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками и народными депутатами Украины заявил, что во избежание провокаций на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границу намерен ехать в Украину на поезде "Интерсити.



"У "Краковца" собрались наши сторонники, но есть и "титушки", в том числе и вооруженные… чтобы избежать провокаций, мы все посовещались и мы можем приехать на "Интерсити"… Я думаю, все попадут на поезд и там пересекли границу", - сказал он на брифинге для СМИ в Перемышле.



Украинский "Интер-сити" ходит по маршруту Перемышль-Львов-Киев. Документы проверяются в ходе движения поезда через границу



















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