Если Саакашвили вернут гражданство, то конфликт будет исчерпан - депутат

10.09.2017 14:46 Сотрудники Государственной пограничной службы могут только забрать паспорт у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, но для его задержания нет оснвоаний.



Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Добродомов в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.



"Для задержания Саакашвили нет никаких оснований. Все что могут сделать пограничники - это забрать у него паспорт, но по законодательству он имеет полное право написать в территориальном отделении миграционной службы во Львове соответствующее заявление. Глава пограничной службы имеет право дать приказ, чтобы Саакашвили сопроводили во Львов для данной процедуры", - отметил нардеп.



Добродомов считает, что президент Украины Петр Порошенко совершил ошибку, когда лишил Саакашвили гражданства. Кроме того, он заявил, что если экс-президенту Грузии вернут украинское гражданство, то конфликт будет исчерпан.















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