Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, следующий в Украину

10.09.2017 15:26 Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу.



"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.















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