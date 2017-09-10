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Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, следующий в Украину
10.09.2017 15:26
Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу.
"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.
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