Поезд с Саакашвили все-таки выехал из Перемышля

10.09.2017 15:52 Поезд "Перемышль - Киев", на котором находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, выехал из Перемышля.



Об этом сообщает Украинская правда.



Перед этим в поезде сообщили, что получили информацию от Нацполиции Украины, что в вагоне находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину, и пока этот человек не покинет вагон, поезд не поедет.















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