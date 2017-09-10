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Поезд с Саакашвили все-таки выехал из Перемышля


10.09.2017   15:52
Поезд "Перемышль - Киев", на котором находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, выехал из Перемышля.

Об этом сообщает Украинская правда.

Перед этим в поезде сообщили, что получили информацию от Нацполиции Украины, что в вагоне находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину, и пока этот человек не покинет вагон, поезд не поедет.






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