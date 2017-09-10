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Границу Украины контролируют железнодорожники?


10.09.2017   17:24
Саакашвли прокомментировал задержание отправления поезда "Интерсити" с польского Перемышля.

«Сложилась очень странная ситуация. Только что Аваков сказал, что он ничего общего с этим не имеет. Министр Омелян призвал Укрзализныцю чтобы поезд поехал» — Саакашвили в комментарии журналистам ТСН. Так же о добавил, что по его информации, в нейтральную зону привезли 300 вооруженных бойцов, которые будут их останавливать.

В тоже время на своей странице в facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что «Укрзализныця» не подконтрольна его ведомству.

Михеил Саакашвили не выходит из поезда и остается на своем месте вместе с семьей. Стоит отметить, что на данную колею через час должен прибыть другой поезд.

В тоже время на своей странице в facebook министр инфраструктур Владимир Омелян сообщил, что «Укрзализныця» не подконтрольна его ведомству.

«Наблюдая из Вены за событиями в Интерсити, хочу еще раз подчеркнуть - с января 2017 года, после передачи Укрзализныци из-под управления Министерства инфраструктуры в Министерство экономического развития и торговли, эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции .

Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно должным перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане»,- пишет Омелян.

Депутат Верховной Рады Виктор Чумак утверждает, что команду задержать поезд дала Оксана Васильевна Верхоляк. В реестре электронных деклараций есть сотрудница "Львовской железной дороги" с таким именем.






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