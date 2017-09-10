Саакашвили все же решил ехать через КПП «Краковец»

10.09.2017 18:40 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили снова изменил свою тактику возвращения в Украину. Он вернулся к изначальному плану и решил ехать к пункту пропуска "Краковец" на автобусе.



"Мы возвращаемся к первому плану. Вся ответственность, если титушки что-то сделают, ложится на Порошенко", - сказал он.



"Мы предлагаем вместе ехать на автобусе в Краковец", - добавил политик.















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