|
Саакашвили все же решил ехать через КПП «Краковец»
10.09.2017 18:40
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили снова изменил свою тактику возвращения в Украину. Он вернулся к изначальному плану и решил ехать к пункту пропуска "Краковец" на автобусе.
"Мы возвращаемся к первому плану. Вся ответственность, если титушки что-то сделают, ложится на Порошенко", - сказал он.
"Мы предлагаем вместе ехать на автобусе в Краковец", - добавил политик.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна