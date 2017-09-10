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Польша пропустила Саакашвили через границу - Украина заблокировала пункт пропуска
10.09.2017 20:00
Пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
Ранее автобус с Саакашвили пропустили на ПП, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли.
Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины.
Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей.
Пассажиры авто, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией.
Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко Маркиян Лубкивский, на украинской стороне ПП "Шегини" автобус встретил "спецназ в бронежилетах".
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