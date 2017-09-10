Михаел Саакашвили пересек границу Украины (+видео)

10.09.2017 21:11 Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пересек границу Украины с польской стороны.



Украинцы, собравшиеся встречать Саакашвили, прорвали пограничный кордон, который воспрепятствовал въезду Саакашвили под предлогом того, что территория якобы заминирована. Сторонники Саакашвили прорвали также кордон спецназа и завели Михеила Саакашвили в Украину.



















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