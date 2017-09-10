«Европейская Грузия» примет участие в выборах в виде блока

10.09.2017 22:21 Политическое объединение «Европейская Грузия» примет участие в выборах местного самоуправления в виде блока вместе с новой партией, зарегистрированной в августе. Название партии – «Движение за свободную Грузию».



По данным Минюста Грузии, указанная партия зарегистрирована 22 августа и ее председателем является Хатуна Коиава.



Как заяляет представитель «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили, партия основана их соратником и другом.



«Это технический избирательный блок, возможность создания которого дает законодательство. Предположительно, власти намерены упразднить блоки, однако на этих выборах это допускается. Соответственно, мы воспользовались этой возможностью и создали технический избирательный блок, как поступали прежде, когда были в «Едином национальном движении». Это дает возможность получить определенные выгоды – абсолютно легальные, как на этих выборах, так и последующих, если блок будет успешным. В случае если партия станет квалифицированным субъектом, у нее будет финансирование, эфирное время и т.д. Соответственно, мы этим воспользуемся», - заявил Леван Тархнишвили.



На выборы в органы местного самоуправления 2017 года зарегистрировано пять избирательных блоков.















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