Саакашвили: Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказ (+видео)

10.09.2017 23:59 Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили приехал во Львов по приглашению "на кофе" от львовского городского головы Андрея Садового. Об этом Саакашвили заявил прессе, выступая на центральной львовской площади "Рынок", передает корреспондент "ГОРДОН".



"Хочу сказать всем большое спасибо, и моему другу Садовому", – заявил он.



Политик отметил ,что спешил в Украину, потому что его "ждал на кофе" львовский городской голова.



"Что только они не делали, чтобы я не успел на кофе... Я пытался отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой про защиту от украинского государства... Сегодня издевались над людьми, имитировали мины, нагнали титушек, перепугали проводников... Но у них ничего не получилось, потому что люди не вытерпели, они вынуждены были прорвать", – подчеркнул Саакашвили.



Он добавил, что в очередной раз не разочаровался в украинцах и "готов отдать жизнь" за Украину.

"Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказ и все сделали согласно закону", – рассказал политик.



По словам Саакашвили, украинские силовики не проявили особого рвения в попытке его задержать, что позволило ему беспрепятственно попасть на территорию страны. Политик добавил, что готов идти официальным путем и отдать на границе паспорт, но ему не дали такой возможности.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

