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В МИД Польши из-за «дела Саакашвили» был вызван посол Украины
11.09.2017 09:57
Польские политики следят за ситуацией вокруг "дела Саакашвили", в МИД Польши вызван посол Украины, сообщило Радио Свобода.
"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в ночь на понедельник со ссылкой на интервью польского евродепутата Сариуша Вольского.
Ряд польских СМИ опубликовали заявление С.Вольского, который прибыл в Перемышль выразить поддержку Михеилу Саакашвили. Он назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.
Кроме того он отметил, что дело М.Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
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