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Госпогранслужба Украины намерена пожаловаться на Саакашвили в прокуратуру


11.09.2017   09:59
Государственная пограничная служба обратится в прокуратуру из-за незаконного пересечения границы экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, а также группой лиц, которые пересекали вместе с ним польско-украинскую границу. Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача задокументировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру", – отметил он.

По словам Слободяна, речь идет о трех эпизодах:

"Это незаконный прорыв на режимный объект, что является нарушением международных соглашений с польской стороной, незаконное пересечение государственной границы группой лиц, а также это нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы при исполнении служебных обязанностей".

Он добавил, что для передачи материалов в прокуратуру уйдет некоторое время.

"Это будет касаться всех, кто пересек границу, в том числе депутатов и Саакашвили", – добавил Слободян.

По мнению помощника главы Госпогранслужбы, ситуация может негативно повлиять на безвиз для украинцев, и этот вопрос может подниматься в Европарламенте.

"Это логично, потому что беспорядок на границе с Европейским союзом не является позитивом для имиджа Украины. Наши "друзья" воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза", – убежден Слободян.

Утративший украинское гражданство Саакашвили собирался вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец". Его сторонники организовали там палаточный городок.

Вместо пересечения границы на "Краковце" Саакашвили вначале попытался въехать в Украину на поезде "Интерсити", но поезд остановили. После этого политик заявил, что его команда на польской границе "возвращается к первому плану" и едет на пункт пропуска "Краковец", однако вместо этого отправился в пункт пропуска "Шегини". Поляки пропустили автобус с Саакашвили и народными депутатами. Украинская сторона перекрыла границу якобы из-за информации СБУ о минировании перехода. После этого толпа сторонников Саакашвили прорвала кордон пограничников и сопроводила политика на территорию Украины.






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