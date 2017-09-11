Саакашвили во Львове заявил, что дальнейших планов пока не имеет

11.09.2017 10:33 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявляет, что не имеет дальнейших планов, будет ждать во Львове своих жену и сына и проводить консультации с другими политиками.



"Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына", – заявил он в эфире телеканала Newsone в воскресенье вечером во Львове, отвечая на вопрос о том, что планирует делать далее.



Как передает "Интерфакс-Украина", в воскресенье вечером в центр Львова М.Саакашвили прибыл в сопровождении группы народных депутатов, которые сопровождали его днем в поездке к границе в Польше. Они подошли к Площади Рынок, где их уже ожидал мэр Львова Андрей Садовой. С прибывшим во Львов политиком было более 100 человек, еще несколько сотен человек ждали его на площади. Собравшиеся приветствовали М.Саакашвили аплодисментами и криками "Слава Украине!".



Возле Львовской ратуши, где М.Саакашвили дал короткий брифинг для СМИ, он рассказал о своем видении произошедшего на ПП "Шегени": "Я только хотел отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой о защите от государства Украина и пока это дело будет решаться в суде, хотел встретиться с друзьями. И то, что они (власти Украины – ИФ) делали: привозили "титушек", останавливали поезда, издевались над людьми, закрывая пункты пропуска, не возымело действия, потому что люди решили по-своему, как оно должно быть".



Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что считает позором для властей страны ситуацию с попытками различными способами не допустить пересечения М.Саакашвили государственной границы Украины.



"Сегодняшнее событие является позором для властей Украины, потому что никто не может приватизировать ни право решать об украинском гражданстве, ни приватизировать государственную границу", - сказал А.Садовой.



После брифинга мэр Львова увел экс-главу Одесской ОГА в Ратушу, где они пробыли около получаса.



После того, как М.Саакашвили вышел из Ратуши, он сообщил ожидающим его представителям СМИ, что будет проводить консультации "с другими политиками".



При этом политик заявил, что будет защищать тех людей, которых будут обвинять в незаконном пересечении госграницы во время инцидента в ПП "Шегини": "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы".



Обстановка в центре Львова остается спокойной: помимо сторонников политика и общественных активистов по центральной площади города прогуливаются отдыхающие, играют уличные музыканты и дают представления артисты.

















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