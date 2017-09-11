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Вопрос Михаила Саакашвили будет поднят на заседании Европарламента - Яцек Сариуш-Вольский
11.09.2017 10:51
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица был вызван в МИД Польши в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили. Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает «Лента.Ру».
Он также указал, что нынешняя политика властей Украины в отношении Саакашвили является «нарушением европейских стандартов», которые Киев принял ради подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Сариуш-Вольский сказал, что за ситуацией с экс-губернатором Одесской области следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик. Также он пообещал поднять эту тему на заседании Европарламента.
10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего украинские граждане завели Саакашвили на территорию Украины.
В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.
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