Саакашвили не нарушил закон при пересечении границы - адвокат

11.09.2017 11:43 Адвокат Маркиян Галабала заявил, что бывший руководитель Одесской государственной администрации Михеил Саакашвили не нарушил закон во время пересечения границы Украины.



«Не является нарушением правил пересечения государственной границы Украины вынужденное пересечение государственной границы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств. Часть 9 ст. 9 Закона Украины "О государственной границе Украины», - заявил Галабала.



Ранее сообщалось, что против Саакашвили и его сторонников возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы Украины.



Накануне, вечером 10 сентября Саакашвили попал на территорию Украины без разрешения пограничников. Этому предшествовали столкновения между активистами и ГНАУ. Несколько десятков активистов прорвались через пограничников, перекрыли доступ к пункту пропуска «Шегини», аргументируя это заминированием.



Сам Саакашвили заявил, что он с группой через границу не прорывался.



Во время столкновений пострадали 11 полицейских, 12 бойцов Национальной гвардии Украины и 5 пограничников.















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