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Адвокат Саакашвили попросил для подзащитного дополнительной защиты


11.09.2017   13:04
Адвокат бывшего главы Одесской области Саакашвили заявил о том, что подал в Государственную миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, требующим дополнительной защиты. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркин Галабала в эфире телеканала NewsOne.

«Подача такого заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите», — указал Галабала.

Адвокат пояснил, что для подачи такого заявления у защиты Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.

«Саакашвили может быть объектом преследования грузинских властей. Согласно информации, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петухов, Грузия подала запрос на экстрадицию Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали это заявление», — пояснил защитник.

Галабала отметил, что на сегодня у Саакашвили все равно есть дополнительная защита со стороны Украины как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.






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