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Аваков призвал Саакашвили прийти в Миграционную службу Украины


11.09.2017   13:08
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили, который находится на территории Украины, два варианта дальнейших действий. Об этом Аваков пишет в Facebook.

«Саакашвили и всем тем, кто незаконно перешли границу, нужно немедленно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска» Шегени «и пройти процедуру оформления и / или прибыть в подразделение Миграционной службы», — написал он.

Также он отметил, что всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам предстоит явиться в полицию для дачи показаний.

«Независимо от поведения вышеназванных персонажей — Пограничная служба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия», — добавил Аваков.

По словам министра, в настоящее время полиция устанавливает лиц, которые вчера приняли участие в прорыве и переносе Саакашвили через границу.

«Каждый персонаж, из тех, кто участвовал в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичений», «установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона», — написал Аваков.

Ранее полиция Львовщины внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 332, по которой участникам прорыва Саакашвили грозит до 5 лет заключения.






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