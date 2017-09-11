Аваков призвал Саакашвили прийти в Миграционную службу Украины

11.09.2017 13:08 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили, который находится на территории Украины, два варианта дальнейших действий. Об этом Аваков пишет в Facebook.



«Саакашвили и всем тем, кто незаконно перешли границу, нужно немедленно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска» Шегени «и пройти процедуру оформления и / или прибыть в подразделение Миграционной службы», — написал он.



Также он отметил, что всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам предстоит явиться в полицию для дачи показаний.



«Независимо от поведения вышеназванных персонажей — Пограничная служба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия», — добавил Аваков.



По словам министра, в настоящее время полиция устанавливает лиц, которые вчера приняли участие в прорыве и переносе Саакашвили через границу.



«Каждый персонаж, из тех, кто участвовал в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичений», «установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона», — написал Аваков.



Ранее полиция Львовщины внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 332, по которой участникам прорыва Саакашвили грозит до 5 лет заключения.















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