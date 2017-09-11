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Экс-посол США в Украине прокомментировал ситуацию с Саакашвили


11.09.2017   13:10
Лишение Михеила Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который является экспертом влиятельного аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне, передает "ДС".

"Я никогда не был сторонником того, что Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию", - отметил экс-посол США.

"Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована умным способом. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которую Украина не имела", - заявил Пайфер.






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