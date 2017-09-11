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МИД Польши заявил о намерении сотрудничать с Киевом в ситуации с Саакашвили
11.09.2017 14:03
МИД Польши изначально стремился к сотрудничеству с украинскими коллегами в ситуации, связанной с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, заявили РИА Новости в МИД.
"МИД с самого начала стремится к сотрудничеству с украинскими партнерами, для решения ситуации в связи с желанием Михеила Саакашвили вернуться на территорию Украины", — проинформировали в МИД.
РИА Новости в МИД также подтвердили, что не вызывали посла Украины Андрея Дещицу. "Информируем, что министерство иностранных дел не вызывало посла Украины", — сказали в МИД.
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