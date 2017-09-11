Саакашвили заявляет, что его паспорт украли при обыске автобуса

11.09.2017 14:46 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что неизвестные, которые обыскивали автобус украли его паспорт.



«На границе сказали, что мой паспорт брать не будут, заявление на защиту тоже отказались брать. И люди внесли меня на руках в Украину. Я держал паспорт в автобусе, пришла полиция и украла мой паспорт», — заявил Саакашвили в комментарии журналистам во Львове.



Он подчеркнул, что находится в Украине абсолютно легально. Он также добавил, что пограничники отказывали брать у него паспорт, а также принимать заявление.



Также политик прокомментировал заявление Порошенко о том, что у него было полтора месяца чтобы оспорить его указ.



«Президент порошенко наверно шутит, несколько значительных международных деятелей обратились к нему и так он цинично ответил. Он подобрал тот момент, когда меня не было в Украине, он изменил состав комиссии за день до решения, он вызвал комиссию утром, не предупредив остальных членов и решив вопрос про мое гражданство за пять минут. В условиях, когда он уволил начальника департамента Администрации, который отвечает за гражданство. В нарушении всех законов», — заявил он.



«Я слышал сегодня, что президент говорит про какие-то преступления, так я хочу ему ответить. Преступлением было лишение гражданства в нарушении Конституции и законов Украины, преступлением была подделка моей подписи. Преступлением была задержка поезда», — говорит экс-президент Грузии.















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