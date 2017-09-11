Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили

11.09.2017 14:57 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов выполнить любое решение суда о лишении гражданства Украины бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Такое заявление он сделал во время совещания по развитию сельской медицины, которое транслировал телеканал NewsOne.



"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой административный акт в административном суде, в данном случае в Высшем административном суде. И я как президент выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов? Есть Европейский суд по правам человека. Прошло более полутора месяцев. Никто в суд не подавал", - сказал он.



Также глава украинского государства добавил, что должна быть абсолютно четкая, правовая, юридическая ответственность.



"Есть Конституционный принцип неприкосновенности границы - это вопрос национальной безопасности государства. И мне все равно, кто нарушает государственную границу - боевики на Востоке или политиканы на Западе", - указал Порошенко.



Кроме того, президент Украины считает, что пограничники поступили правильно, когда не применили оружие.



"Не дали взбудоражить конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались. Сейчас, по моему убеждению, это дело правоохранительных органов, и они начали действовать. Оставим политику политикам, преступления - правоохранителям, прокуратуре, суду", - резюмировал он.















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