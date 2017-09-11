Саакашвили: «Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь»

11.09.2017 15:04 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет о существовании угрозы его жизни и свободе, об этом он заявил на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове



"Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь… Но существование Украины под ударом, и свобода Украины намного выше, чем свобода и существование ее гражданина, включая меня", - сказал политик.



Он продолжил: "Когда мне говорят, рискую ли я, я отвечаю: да, я рискую".



Саакашвили также утверждает, что в ходе состоявшегося в текущем году визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию последний договорился с грузинским экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили о возбуждении против него уголовных дел.



"Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили - главным частным акционером ПАО "Газпром" - вести против меня уголовные дела. Ни одна страна в мире их не признает, и даже Интерпол отказался от этих дел", - сказал политик.



















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