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ЕНД требует немедленно восстановить гражданство Грузии Михеилу Саакашвили
11.09.2017 15:21
По заявлению члена ЕНД Зазы Бибилашвили на сегодняшнем специальном брифинге, вчера в Украине проиграл Порошенко, в Грузии проиграл Иванишвили, а в Евразии - Путин.
По его же утверждению, эта волна набирает силу, и непременно придет в Грузию.
"Вчера рассыпался договор Иванишвили - Порошенко, провалился план, который они наметили за спиной грузинского и украинского народа… Вчера в Украине проиграл Порошенко, в Грузии проиграл Иванишвили, а в Евразии - Путин. Эта волна набирает силу, и непременно придет в Грузию.
У власти Грузии есть два выбора: либо поступить, как поступал Янукович в Украине, а в Грузии Аслан Абашидзе, у которых были личные заключенные, либо сделать так, как будет в интересах нашего народа, страны, и непосредственно в их личных интересах. Призываем их, немедленно прекратить политически мотивированное преследование против Михеила Саакашвили, заказанное Путиным. Немедленно восстановить Саакашвили гражданство Грузии, и дать ему возможность вернутся в политическую жизнь Грузии, и принять участие в политических процессах"- заявил Заза Бибилашвили.
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