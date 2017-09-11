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ЕНД требует немедленно восстановить гражданство Грузии Михеилу Саакашвили


11.09.2017   15:21
По заявлению члена ЕНД Зазы Бибилашвили на сегодняшнем специальном брифинге, вчера в Украине проиграл Порошенко, в Грузии проиграл Иванишвили, а в Евразии - Путин.

По его же утверждению, эта волна набирает силу, и непременно придет в Грузию.

"Вчера рассыпался договор Иванишвили - Порошенко, провалился план, который они наметили за спиной грузинского и украинского народа… Вчера в Украине проиграл Порошенко, в Грузии проиграл Иванишвили, а в Евразии - Путин. Эта волна набирает силу, и непременно придет в Грузию.

У власти Грузии есть два выбора: либо поступить, как поступал Янукович в Украине, а в Грузии Аслан Абашидзе, у которых были личные заключенные, либо сделать так, как будет в интересах нашего народа, страны, и непосредственно в их личных интересах. Призываем их, немедленно прекратить политически мотивированное преследование против Михеила Саакашвили, заказанное Путиным. Немедленно восстановить Саакашвили гражданство Грузии, и дать ему возможность вернутся в политическую жизнь Грузии, и принять участие в политических процессах"- заявил Заза Бибилашвили.








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